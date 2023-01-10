Hayalindeki mesleğe kavuşunca ücretsiz saç bakımı yaptı

Adıyaman’da, bir kişi çocukluk hayali olan kuaförlük mesleğine kavuşunca okul öğrencilerine ücretsiz saç bakımı yaptı.

Çocukluk hayali olan kuaförlük mesleğini elde eden Adıyamanlı Zelal Koçak, Besni ilçesinin Yazıbeydilli Köyü okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için okul öğrencilerine ücretsiz saç bakımı yapmak istediğini söyleyen Zelal Koçak, Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izinler doğrultusunda okulda bulunan 50 öğrenciye saç bakımı yaptı. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için oldukça mutlu olduğunu dile getiren Koçak, 4 köy okulunda da ücretsiz saç bakımları yapacağını söyledi. Henüz 21 yaşlarında olan Koçak, “Kuaförlük benim çocukluk hayalimdi ve ben bu hayalime kavuşur kavuşmaz köy okullarında okuyan öğrencilerin saç bakımlarını ücretsiz keseceğime dair kendime söz verdim. Mesleğimi elde ettim ve şuan kendime verdiği o sözleri yerine getiriyorum. Bugün ilkini gerçekleştiriyorum ve daha 4 köy okuluna daha gideceğiz. Hem çocuklar mutlu oldu hem de ben. Çocukların yüzünü güldürmek onları mutlu etmek ve onlar için bir şeyler yapabilmek beni oldukça sevindiriyor. Bu konuda bana destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Saç bakımları yapılan okul öğrencileri ise oldukça sevindiklerini ve emeklerinden dolayı Zelal Koçak’a teşekkür ettiklerini söyledi.