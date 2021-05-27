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Havalar ısındı çocuklar havuza girdi

Adıyaman’da havaların ısınmasıyla birlikte sokakta oynayan çocuklar süs havuzlarında serinledi.

ADIYAMAN 27.05.2021, 15:15
Havalar ısındı çocuklar havuza girdi

Adıyaman’da havaların ısınmasıyla birlikte sokakta oynayan çocuklar süs havuzlarında serinledi.

Adıyaman’da hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar gölge yerleri tercih ediyor. Çocuklar ise sıcaktan bunalınca cadde ve kavşaklardaki süs havuzuna girdi. Gölbaşı Cadde ile Bozbey caddesi girişindeki süs havuzuna elbiseleriyle giren çocuklar araçların arasında havuza girdi. Sürücüler ve yayalar çocukların havuzda serinleme keyfini izledi.
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