banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yargıtay’dan emsal boşanma kararı
Yargıtay’dan emsal boşanma kararı
Borsa güne yükselişle başladı!
Borsa güne yükselişle başladı!
Motorine büyük zam geliyor!
Motorine büyük zam geliyor!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Havalandırma boşluğundaki kedi kurtarıldı

Adıyaman’da, bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN 06.06.2022, 12:21
Havalandırma boşluğundaki kedi kurtarıldı

Adıyaman’da, bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğuna düşen ve bir daha çıkamayan kediyi fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı. Sağ salim kurtarılan kedi, karnının doyurulması sonrası serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu