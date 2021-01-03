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Havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
ADIYAMAN 03.01.2021, 14:55
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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