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Havalandırma boşluğuna düşen güvercin kurtarıldı
Adıyaman’da itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen güvercini kurtardı.
ADIYAMAN 01.11.2022, 08:55
Adıyaman’da itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen güvercini kurtardı.
Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercini fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna halat ile inerek güvercini kurtardı. Güvercin daha sonra doğaya bırakıldı.