Adıyamanlı hayırsever Abuzer Yıldırım tarafından inşaatına başlanılan ve rahmetli olmasının ardından oğlu Muhammed Yıldırım tarafından devam ettirilen Tut ilçesi Boyundere köyündeki ortaokulun açılışı yapıldı.

2019 yılında Hayırsever Abuzer Yıldırım tarafından 4 derslikli Hatice Yıldırım adına ortaokulun inşaatına başlanıldı. Bir süre sonra hayatını kaybeden Abuzer Yıldırım’ın yarım kalan inşaatı, oğlu tarafından devam ettirilerek, okul tamamlandı. Tut ilçesi Boyundere köyünde yapılan Hatice Yıldırım Ortaokulu’nun açılışı yapıldı.

Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, Abuzer Yıldırım’ın oğlu Osman Yıldırım, Tut İlçe Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel ve çok sayıda davetlinin katılımı ile okulun resmi açılışı yapıldı.

Dualar ile açılışı yapılan okulun açılışında konuşan Osman Yıldırım, “Rahmetli Babamın temelini attığı ancak bitirmeye ömrü vefa etmedi. Kardeşim Muhammed Yıldırım öncülüğünde yarım kalan okulu bitirerek Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. Rabbim evlatlarımıza hayırlı ilimler öğrenmeyi nasip eder inşallah” dedi.