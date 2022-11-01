Hastanede deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve emniyet tarafından gerçekleştirilen deprem tatbikatında yaşanılabilecek bir depremde hastaların nakli ve depremde yapılması gereken senaryo canlandırıldı. Senaryo gereği birinci derece deprem kuşağında Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer alan Adıyaman’da, yaşanan depremde ilk olarak hastanede bulunan hastaların tahliyeleri gerçekleştirildi. Hastaların tahliye edilmesi sonrası UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından getirilen yaralı depremzedelere hastane bahçesinde kurulan sağlık çadırlarında sağlık ekipleri tarafından müdahaleler edildi.