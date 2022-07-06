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Hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evleri temizleniyor

Adıyaman Belediyesi kurduğu ekiple, Kurban Bayramı öncesi hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evlerini temizliyor.

ADIYAMAN 06.07.2022, 16:43
Hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evleri temizleniyor

Adıyaman Belediyesi kurduğu ekiple, Kurban Bayramı öncesi hasta, yaşlı ve kimsesizlerin evlerini temizliyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi oluşturulan temizlik timiyle, imkanı olmayan, engelli ve kimsesiz yaşlı vatandaşların evlerini baştan aşağı temizliyor.

Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise evlerini pırıl pırıl eden ekiplere teşekkür etti.

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