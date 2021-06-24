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Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi

Adıyaman’da bir inşaat işçisi, hasta olduğu için yolun karşı tarafına geçemeyen bir eşşeği karşıya geçirerek insanlık dersi verdi.

ADIYAMAN 24.06.2021, 12:18
Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi

Adıyaman’da bir inşaat işçisi, hasta olduğu için yolun karşı tarafına geçemeyen bir eşşeği karşıya geçirerek insanlık dersi verdi.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ramazan Bozan isimli bir işçi, bir ayağında problem olan ve araçlardan dolayı yolun karşı tarafına geçemeyen eşeği fark etti. Yaptığı işi bırakarak hemen eşeğin yanına koşan Ramazan Bozan, yoldan geçen araçları durdurarak eşeği yavaş adımlarla yolun karşı tarafına geçirdi.

Bu hareketiyle adeta insanlık dersi veren Bozan, daha sonra eşeği bırakarak işine kaldığı yerden devam etti.
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