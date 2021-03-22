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Haşereden uzak bir yaz mevsimi için çalışılıyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yaz mevsimi öncesi tedbirlerini erken alarak haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

ADIYAMAN 22.03.2021, 17:56
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Haşereden uzak bir yaz mevsimi için çalışılıyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yaz mevsimi öncesi tedbirlerini erken alarak haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Yaz mevsiminde haşere sorunu yaşanmaması için sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için lavra döneminde sürdürülen çalışmalar kapsamında su birikintilerinin olduğu her noktayı ilaçladıklarını söyledi. Vatandaşlar ise erken başlanan ilaçlama çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
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