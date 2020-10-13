banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Teknoloji hisselerinde çılgın yükseliş
Teknoloji hisselerinde çılgın yükseliş
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Yalova'da 3 şelale turizme kazandırılacak
Yalova'da 3 şelale turizme kazandırılacak
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı

Harita çalışmalarında drone dönemi

ADIYAMAN BELEDİYESİ, PLAN VE PROJELERİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN HALİHAZIR HARİTALARINI DRONE KULLANARAK KENDİSİ ÜRETİYOR.

ADIYAMAN 13.10.2020, 15:53
1
Harita çalışmalarında drone dönemi

Adıyaman Belediyesi, plan ve projelerin altlığını oluşturan halihazır haritalarını drone kullanarak kendisi üretiyor.

Belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve kolaylaştırmak için sunduğu yenilikçi, modern, teknolojik ve kolay erişim sağlayan uygulamalarına her gün bir yenisini daha ekleyen Adıyaman Belediyesi, fotogrametri ve uzaktan algılama yöntemiyle harita yapımında da en son teknolojiyi kullanmaya başladı.

Konu ile ilgili bilgi veren ve Adıyaman Belediyesinin plan ve projelerinde kullandığı haritaların bundan sonra insansız hava aracı yardımıyla üretileceğini dile getiren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, haritacılık faaliyetlerinde yersel ölçümlerle veri elde etmenin yüksek maliyet ve zaman anlamında önemli sorun teşkil ettiğini belirterek, buna çözüm olması için başlatılan drone ile haritalama çalışmaları sayesinde çok geniş alanların kısa sürede, yüksek doğrulukla ve düşük maliyetle haritalandığını ifade etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, yeni uygulama ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Teknolojiden en iyi biçimde yararlanarak personellerimizin kapasitesini sürekli yüksek tutulmaya çalışıyoruz. Bu yeniliklerden sonuncusu ise şehrimizin imarında büyük kolaylık sağlayan drone ile haritalama çalışmaları oldu. Bu uygulama ile sadece plan ve projelerin altlığı oluşturmuyor, bunun yanında kaçak yapıların tespiti ve gerekli önlemlerin alınması, kentin gelişimi ile ilgili karar verme, 3 boyutlu kent modellemesi, afet yönetimi ve kurtarma çalışmalarının yönlendirilmesi için yapıların sürekli izlenmesi gibi birçok uygulama da yapılabiliyor. Arkadaşlarımız şu ana kadar şehrin kuzey, güney ve doğu bölgesinde yaklaşık bin 600 hektarlık alanda halihazır harita üretimini tamamlandı” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
İmsak 05:42
Güneş 07:06
Öğle 12:55
İkindi 16:01
Akşam 18:34
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2