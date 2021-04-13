Hakemler yeni başkanını seçti

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Adıyaman Şubesinin yapılan 13. Olağan genel kurulunda Mustafa İnan dernek başkanlığına seçildi.

Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunda pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapılan kongrede 70 üyeden 62 üye oy kullandı. Seçimde adaylardan Mustafa İnan 31 oy alırken diğer aday Eren Çelik’in de 31 oy alması üzerine yapılan kura çekiminde Mustafa İnan başkanlığa seçildi.

Dernek olarak çekişmeli bir kongreyi geride bıraktıklarını dile getiren Bölgesel Hakem Mustafa İnan, “Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Adıyaman şubesi kurulduğu günden bugüne bölgemizde adından söz edilen bir dernek konumundadır. Burada çok değerli ağabeylerimiz, arkadaşlarımız görev yaptı. Bende futbola olan sevgim ve çevremdeki arkadaşlarımın teşviki ile hakem camiasına 2006 yılında katıldım. Amatör maçlarda görev aldım ortaya koymuş olduğum performans sayesinde 2013 yılında Bölgesel hakemliğe yükseldim. O günden bugüne ilimizi ve camiamızı en iyi şekilde temsil etmek adına elimden geleni yaptım. Kısmet oldu ve derneğimizin 13. Olağan genel kurulunda aday oldum. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapılan seçim sonucunda 31 oy ben ve 31 oyda diğer aday arkadaşımız aldı. Alınan karar doğrultusunda kura çekimi yapıldı ve kısmet oldu başkanlığa ben seçildim. Kongre geride kaldı ve biz camia olarak birlik, beraberlik içinde ilimiz ve camiamız adına elimizden geleni yapacağız. Camiamıza hayırlı olsun. Rabbim çıktığımız bu yılda bizleri mahcup etmesin. Amacımız bu mesleğe gönül veren yeni yetenekleri camiamıza kazandırıp, görev yapmakta olan arkadaşlarımızın ise hakkaniyet çerçevesi içinde üst klasmanlarda görev almaları için çaba sarf edeceğiz. Derneğimizin kuruluşundan bugüne emek veren değerli başkanlarımıza, bayrağı bana teslim eden önceki başkanımız Nevzat Teker’e, ve bu görevi bana layık gören değerli üyelerimize teşekkür ediyorum. Kazanan sadece Mustafa İnan değil, kazanan camiamız olmuştur. İlimize ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Bölgesel Hakem Mustafa İnan’ın başkan olarak seçildiği kongrede yönetim kurulu üyeleri ise İbrahim Halil Arslan, Hasan Basri Altuntaş, Rıdvan Karaoğlan ve Emre Demir seçildi.