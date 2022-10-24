Haftanın kitapları kitapseverlerle buluştu

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Bilim ve Sanat Platformu tarafından hazırlanan “Haftanın kitabı” projesi çerçevesinde fakülte öğrencilerine her hafta yeni bir kitap hediye ediliyor.

Okuma bilincinin yerleştirilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde gerçekleştirilen çekilişe katılarak kitap almaya hak kazanan öğrencilere, kitapları Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş tarafından teslim edildi. Projeyle ilgili konuşan ve öğrencilere okuma farkındalığını oluşturmak istediklerini söyleyen Fakülte Dekanı Prof. Dr. Perktaş “Haftanın Kitabı projesiyle öğrencilerimize okuma alışkanlığını aşılamaya çalışıyoruz. Okuma bilincine ulaşan bir bireyin hayat karşısında çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Bu farkındalığın ve okuma bilincinin yerleşmesi için günden güne daha çok öğrencimize ulaşmaya çalışacağız. Bundan dolayı önerdiğimiz kitaplardan üçer adet olmak üzere her hafta öğrencilerimize kitap hediye etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.