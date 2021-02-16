Hafızlık Projesinin toplantısı yapıldı

Adıyaman’da örgün eğitim ile birlikte Hafızlık Projesi yürüten Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı için hafızlık ve akademik başarı çalışmaları toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Alagöz, İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Okul Müdürü Yakup Doğan’ın tanıtım konuşması ile başlayan toplantıda, okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ile hafızlık projesinin çalışma usul ve esasları görüşüldü.

Toplantıda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, toplantının hayırlara vesile olmasını diledikten sonra eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte karakter ve kültür eğitimi konularının da önemli olduğunu, kişilik inşasının üstünde durulması gerektiğini ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, kendisinin de ilahiyat mezunu olduğunu ve hafızlık projesinin ideal bir noktaya taşınması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Okulumuzun kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ve Hafızlık Projesi ile birlikte akademik yönden de başarılı bir okul oldu. Salgına rağmen başarılı sonuçlar elde etti. Katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı, yetiştirilen hafızların almış oldukları dini eğitim ve başarılı akademik eğitim ile iyi bir rol model olduklarını belirtti.

Adıyaman ÖNDER Başkanı Ebubekir Turmaz’da, STK olarak projenin topluma anlatılmasında ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını belirterek bu projeye emek verenlere teşekkür etti.