Hafız öğrenciler Çanakkale şehitlerini andı

Adıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu’nda hafızlık eğitimi alan öğrenciler Çanakkale şehitlerini andı.

Örgün eğitim ile birlikte hafızlık eğitimi alan Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında resim sergisi, tiyatro ve müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107. yıl dönümünde Okul Görsel Sanatlar öğretmeni Şule Yüksel Çalım, Türkçe Öğretmeni Sibel Yılgın Dere ve Rehber Öğretmen Bedir Yaman’ın danışmanlığında gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin yanı sıra diğer okulların idarecilerinin de katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, etkinliği çok güzel bulduğunu belirterek, okul idaresine teşekkür etti.