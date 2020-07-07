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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.
ADIYAMAN 07.07.2020, 19:09
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Adıyaman’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Yolu Abdulmusa Caddesi kavşağında meydana geldi. Doğan C. yönetimindeki 02 LD 218 plakalı Fort marka hafif ticari araç ile Nuray S. yönetimindeki 02 AAL 104 plakalı Nissan marka otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil yan yattı. Otomobil sürücüsü yan yatan otomobilde sıkıştı. Olay yerine 112 acil sağlık ekiplerinin yanı sıra, itfaiye ve AFAD ekipleri de geldi. Otomobilde sıkışan yaralı ekipler tarafından çıkartılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunan Bekir Ö.’de kazada yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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