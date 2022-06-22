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Hacı adayları dualarla uğurlandı

Adıyaman’da 128 hacı adayı Hac ibadetlerini yerine getirmek için dualar eşliğinde yola çıktı.

ADIYAMAN 22.06.2022, 17:38
Hacı adayları dualarla uğurlandı

Adıyaman’da 128 hacı adayı Hac ibadetlerini yerine getirmek için dualar eşliğinde yola çıktı.

Adıyaman Müftülüğü önünde düzenlenen tören ile hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı. Okunan dualar eşliğinde otobüslere binen hacı adayları kara yoluyla Gaziantep’e oradan da havayoluyla önce Cidde sonra Mekke’ye ulaşacak.

Hacı adaylarının uğurlandığı etkinliğe Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl başkanı Mehmet Dağtekin, İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve çok sayıda kişi katıldı.

Burada konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Çıktığınız yolda Allah ibadetinizi kabul etsin, yolunuz açık etsin, oradaki görevlerinizi kolaylaştırsın inşallah” dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Hac ibadetinin Müslümanların en büyük özlemi olduğunu dile getirdi.

Müftü Mehmet Taşçı ise konuşmasında, hacı adaylarının dünya mazlumlarına, mağdurlara dua etmelerini isteyerek, Hac ibadetini en iyi şekilde yerine getirmeleri temennisinde bulundu.

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