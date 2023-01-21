Güney Adıyaman Kooperatifinde Mevcut Başkan yeniden seçildi

S.S. Güney Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu’nda Mevcut Başkan Nevzat Başak, yeniden seçildi.

Yeni Mahallede bulunan bir salonda gerçekleştirilen genel kurulda iki aday yarıştı. Mevcut Başkan Nevzat Başak ve Sırrı Dost’un yarıştığı genel kurulda polis geniş güvenlik önlemi aldı. Divan Başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) 21. Bölge Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram’ın yaptığı genel kurulda bin 600 delegeden 1476’sı oy kullandı. Kullanılan oyların bin 85’ini alan Mevcut Başkan Nevzat Başak yeniden başkanlığa seçilirken, Sırrı Dost 391 oy aldı. Oylardan 10’u geçersiz sayıldı.

Seçim sonrasında açıklamada bulunan Nevzat Başak, şölen havasında geçen bu seçimlere katılan tüm delegelere teşekkürlerimi sunuyorum. Bize oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Bizim üyelerimizin tercihine saygı duyulması lazım” dedi.