Gümüşkaya Köy Yaşam Merkezi hizmete girdi

Kullanılmayan köy okullarının köy yaşam merkezine dönüştürülerek ihtiyaçlar doğrultusunda aktif kullanımını sağlamak amacıyla yürütülen "Köy yaşam merkezi” projesi ile Adıyaman’da Gümüşkaya Köy Yaşam Merkezide hizmete girdi.

Kullanılmayan köy okul binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülerek öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunulurken Adıyaman’da 84 köy yaşam merkezi kuruldu.

Yeni açılan Gümüşkaya Köy Yaşam Merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, “Köyde yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak, iş ve aile yaşamlarındaki bilgi dağarcıklarını arttırıp, el becerilerini geliştirmeye yönelik başlatılan proje çerçevesinde kapatılan köy okullarını yeniden eğitime kazandırıyoruz. Köylerde yapılan saha, alan taramaları, köy muhtarlıklarından gelen talepler, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarının artması, okul öncesi eğitime olan farkındalığın artması ve yetişkinlere yönelik kurs taleplerinin mahallinde karşılanması amacıyla saha, alan taraması sonuçlarını da değerlendirerek 84 köy yaşam merkezini faaliyete geçirdik. İlimizde de bugün ziyaretini gerçekleştirdiğimiz Gümüşkaya köyümüzde de atıl durumda bulunan köy okulumuzu onarımdan geçirerek bu merkezimizi eğitim öğretim faaliyetleri için hazır hale getirdik. Bu projeye öncülük eden Bakanımız Mahmut Özer başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Gümüşkaya Köy Yaşam Merkezi bünyesinde yetişkinler için Kur’an-ı Kerim öğrenme kursu, kuaförlük ve sanat atölyesi adı altında biçki dikiş, el işi, örgü gibi faaliyetler yapılacak.