Grafik Sanatçısı Adem Karaaslan’ın ‘Cumhuriyet’ çalışması beğeni topladı

Adıyamanlı Grafik Sanatçısı Adem Karaaslan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yaptığı grafik çalışması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kolaj olarak yer aldığı grafik çalışması kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda paylaşım ve binlerce beğeni alan ‘Cumhuriyet’ çalışması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Daha öncede bir çok çalışması sosyal medyada yer alan ve bir çok kurum ve kuruluşa çalışmalarıyla destek veren Adem Karaaslan, 12 yaşından beri grafik sanatıyla yakından ilgileniyor.