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Göz rahatsızlığı yaşayan kedi tedavi edildi

GEÇİRDİĞİ KAZADAN DOLAYI GÖZ RAHATSIZLIĞI YAŞAYAN VE 10 GÜN ÖNCE ADIYAMAN BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ REHABİLİTASYON MERKEZİNDE TEDAVİ ALTINA ALINAN KEDİ ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU.

ADIYAMAN 15.09.2020, 18:25
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Göz rahatsızlığı yaşayan kedi tedavi edildi

Geçirdiği kazadan dolayı göz rahatsızlığı yaşayan ve 10 gün önce Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan kedi eski sağlığına kavuştu.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ivedi bir şekilde tedavisine başlanan kedinin son durumu hakkında bilgi veren yetkililer, “Yaklaşık 10 gün önce duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı neticesinde geçirdiği bir kazadan dolayı görme kaybı yaşayan kediyi bulunduğu yerden alan ekiplerimiz, yaralı kediyi rehabilitasyon merkezimize getirerek hemen tedavi altına almıştı. Gözünden ciddi şekilde yaralanan kediye gerekli müdahaleleri uygulayan Veteriner Hekimimiz Yusuf Işık tarafından gerçekleştirilen operasyondan sonra kedimiz yeniden eski sağlığına kavuştu ve şimdi sahiplenilmeyi bekliyor” diye konuştu.

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