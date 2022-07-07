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Gölbaşı’ndaki mezarlıkta bayram hazırlığı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezindeki mezarlıklarda yabani ot biçme ve çevre düzenleme çalışması devam ediyor.
ADIYAMAN 07.07.2022, 18:27
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezindeki mezarlıklarda yabani ot biçme ve çevre düzenleme çalışması devam ediyor.
Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezindeki mezarlıklarda başlatmış olduğu yabani ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarına ara vermeden hızla sürdürüyor. Belediye ekipleri, vatandaşların bayramda kabir ziyaretlerini daha rahat yapabilmesini sağlamak için görev başında olduklarını dile getirdi.