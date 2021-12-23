Gölbaşı’nda yol bakım çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçe genelinde yol bakım ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yağışsız geçen havalar değerlendirilerek yapılan programlar dahilinde ilçe merkezindeki bozuk yollar onarımdan geçiyor. Fen işleri müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları mahalle sakinlerince memnuniyetle karşılanıyor.