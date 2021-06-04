Son Dakika
Gölbaşı’nda yıl sonu sergisi açıldı
Adıyaman Gölbaşı İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.
ADIYAMAN 04.06.2021, 17:47
Adıyaman Gölbaşı İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.
Gölbaşı15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Mehmet Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Çağrı Çeribaş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Uçar, STK temsilcileri, kurum amirleri ve kursiyerler katıldı.Açılışın ardından ilçe protokolü sergi alanını gezerek yapılan çalışmaları inceledi.