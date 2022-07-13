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Gölbaşı’nda yayla şenliği düzenlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Meydan köyünde bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Meydan Köyü Sırıklı Geleneksel Yayla Şenliği’ büyük coşkuyla gerçekleşti.

ADIYAMAN 13.07.2022, 11:09
Gölbaşı’nda yayla şenliği düzenlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Meydan köyünde bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Meydan Köyü Sırıklı Geleneksel Yayla Şenliği’ büyük coşkuyla gerçekleşti.

Köylüler tarafından organize edilen ve bu yıl Sırıklı Yaylasında ikincisi gerçekleştirilen şenliğe Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Oyunlar ve yöresel yarışların düzenlendiği ekinlikte mahalli sanatçılar tarafından söylenen birbirinden güzel türküler ile halaylar çekildi.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, etkinliğe katılanların Kurban Bayramını kutlayarak, “Bayramlaşma ve yardımlaşma duygularının yaşandığı bu günlerde bu şenliğin düzenlenmesinni mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise konuşmasında, “Birlik ve beraberliğimiz için, dargınlıkların giderilmesi için bu tür şenliklerin yapılması çok kıymetlidir. Bu etkinliği düzenleyenlere ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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