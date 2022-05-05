Gölbaşı’nda tıkanan yağmur suyu mazgalları açıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi yağmur sularının sürüklediği atıklardan dolayı tıkanma yaşanan yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması yapıyor.

Gölbaşı Belediyesi, sokaklara atılan atıkların tıkanma oluşturduğu yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarının yapıldığını belirten Fen İşleri Müdürlüğü yapılan temizlik çalışmaları sırasında çıkarılan plastik şişe, plastik bardak, yüz maskesi, tıbbi eldiven ve gıda paketleri gibi atıklar çıkarıldı.

Temizlik çalışmalarının gece gündüz demeden sürdüğünün altını çizen yetkililer yağmur suyu ızgaralarının çöp alanı olmadığını hatırlatarak, vatandaşların çöp atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğini belirtti.