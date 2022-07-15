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Gölbaşı’nda sarıkız örümceği korkusu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi çocuk oyun parkında zehirli sarıkız örümceği görüldü.

ADIYAMAN 15.07.2022, 10:48
Gölbaşı’nda sarıkız örümceği korkusu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi çocuk oyun parkında zehirli sarıkız örümceği görüldü.

Gölbaşı Kurugeçit Mahallesinde bulunan çocuk oyun parkında sarıkız örümceği görüldü. Parkta oynayan çocukların aileleri tarafından fark edilen sarıkız örümceği herhangi bir zarar vermeden vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen Sarıkız örümceği güçlü zehre sahip olan örümcekler arasında yer alıyor. Herhangi bir sarı kız örümceği ısırılması vakasında doktora başvurulması öneriliyor.

Zehir etkileri yüksek olan örümcek ısırıklarında, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, ısırılan bölgede yanma ve uyuşukluk, halsizlik gibi semptomlar görülebildiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

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