banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Süper Lig'de final maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de final maçlarının hakemleri belli oldu
Raylı sistemlere normalleşme düzenlemesi
Raylı sistemlere normalleşme düzenlemesi
MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!
THY'den Tel-Aviv kararı!
THY'den Tel-Aviv kararı!

Gölbaşı’nda piknik ateşi yangına neden oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde piknik ateşinden çıktığı belirlenen yangın büyümeden söndürüldü.

ADIYAMAN 14.05.2021, 16:45
Gölbaşı’nda piknik ateşi yangına neden oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde piknik ateşinden çıktığı belirlenen yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Gölbaşı ilçesi Sokucak Mevkiinde piknikçilerin yaktığı ateşten çıkan kıvılcımın yerdeki kuru otların tutuşmasıyla başladı. Bölgedeki dumanı gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın çevredeki bahçelere ve evlere ulaşmadan söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu