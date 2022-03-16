Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’ne iştirak etmek üzere Çankaya Köşkü’ne geldi
Gölbaşı’nda otomobiller çarpıştı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.
ADIYAMAN 16.03.2022, 14:42
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde Abdullah Ö. idaresindeki 02 MA 1248 plakalı Fiat marka otomobil aynı istikamete giden Ekrem K. idaresindeki 02 FV 776 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.