banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kara para' genelgesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kara para' genelgesi!
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Ümitcan Uygun tahliye edildi!

Gölbaşı’nda mezbaha bayrama hazır

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Belediye Mezbahası Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı.

ADIYAMAN 17.07.2021, 11:30
Gölbaşı’nda mezbaha bayrama hazır
banner502

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Belediye Mezbahası Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı.

Mezbaha yetkilileri, Kurban Bayramı nedeniyle mezbahadaki tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Bayram süresince verilecek olan hizmetler kapsamında Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın talimatları üzerine vatandaşların rahat etmesi için hem dinlenecekleri alanlar oluşturulduğunu hem de çay kahve ikramı yapılacağı belirtildi.

Yetkililer, Kurban Bayram’da kesim yapılacak olan alanlarda hem din görevlileri hem de veteriner hekimin hazır bulunacağını dile getirdi.
Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu
banner501