Gölbaşı’nda LGS ve YKS değerlendirme toplantısı yapıldı

Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda yapılan toplantıya milli eğitim şube ve okul müdürleri katıldı. Gölbaşı ilçesinde akademik başarıyı arttırmak üzere uygulanacak olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu toplantıda ilçenin sınavlardaki başarısı değerlendirildi. LGS ve YKS’de gösterilen performansı içeren sunumu takip ederek genel başarı durumu ile ilgili gerekli değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "LGS ve YKS sınavları dolayısıyla ilimizin karnesini çıkardık. Merkez ilçede yaptığımız toplantıların ilkini diğer ilçelerimizde de yaparak ilimizdeki başarı çıtasını daha da yukarılara çıkartmayı hedefliyoruz. Bu haftada Gölbaşı ilçemizin ölçme ve değerlendirme sonuçları üzerinde toplantımızı gerçekleştirdik. İlçemizde eğitim adına yapılan başarılı çalışmalardan dolayı ilçe Müdürü Ali Şeyh Özdemir başta olmak üzere, şube müdürlerime, okul idarecilerime ve öğretmenlerime emeklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, toplantı sonunda Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesindeki öğrencilerle bir araya geldi.