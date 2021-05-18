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Gölbaşı’nda Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul toplantısı yapıldı.

ADIYAMAN 18.05.2021, 19:30
Gölbaşı’nda Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda düzenlenen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel kurul toplantısına Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı. Raporların okunmasının ardından Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görev yapmak üzere yapılan kapalı oylama ile seçim yapıldı.

Seçim sonucunda İl Genel Meclisi Üyesi Mahmut Şahin ve Mehmet Işıklar birlik encümeni seçildi. Yarbaşı ve Akçakaya Köyü muhtarları da muhtar üye olarak seçildi.
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