Gölbaşı’nda ki tatbikat gerçeği aratmadı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesi’nde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

112 Sağlık ekipleri ve Gölbaşı Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği otobüs kazası sonrası yaralıların hastaneye getirilmesi ve müdahale edilmesi canlandırıldı.

Hastaneye getirilen yaralılar, kırmızı, yeşil ve sarı alana yönlendirildi. Durumu ağır olan bazı hastalar ise ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tatbikatla ilgili gazetecilere açıklama yapan Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Emin Aydın, tatbikatı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Aydın, konuşmasında, “Tatbikat ile hastanemizin eksikliklerini görebilmek, hastanenin kapasitesini ölçebilmek ve sınırlarımızı zorlayabilmekti. Gölbaşı ilçemiz trafik yoğunluğunun olması nedeniyle her an böyle bir trafik kazasının olabileceğini düşünerek yaptığımız tatbikattır. Bu tatbikata katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.