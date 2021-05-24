banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı

Gölbaşı’nda kanallar temizleniyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz döneminde kötü koku oluşumunu önlemek ve tıkanıklıkları gidermek amacıyla kanal ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması başlattı.

ADIYAMAN 24.05.2021, 16:42
Gölbaşı’nda kanallar temizleniyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz döneminde kötü koku oluşumunu önlemek ve tıkanıklıkları gidermek amacıyla kanal ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması başlattı.

Havaların ısınmasıyla birlikte muhtemel olabilecek yağışlarda yaşanabilecek sel ve su taşkınlarına karşı erken önlem alan Gölbaşı Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öncelikle yağışlı havalarda yollarda biriken sel sularının tahliyesini sağlayan yağmur suyu kanallarında biriken pislikleri, temizliyor. Ekipler bu çalışmalarını da trafiğin yoğun olmadığı saatlerde gerçekleştiriyor.
Yorumlar (0)
26°
açık