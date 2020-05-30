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Gölbaşı’nda kamyonet yön levhasına çarptı

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KAMYONETİN YÖN LEVHASINA ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Gölbaşı’nda kamyonet yön levhasına çarptı

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KAMYONETİN YÖN LEVHASINA ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:28
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Gölbaşı’nda kamyonet yön levhasına çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kamyonetin yön levhasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Uğur Ede idaresindeki 02 ED 007 plakalı kamyonet Akpınar köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan yön levhasına çarptı.

Yaşanan kazada sürücü Uğur Ede ile kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Ede yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma yürütülüyor.

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