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Gölbaşı’nda ilaçlama devam ediyor
Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi’nin haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
ADIYAMAN 24.05.2021, 16:16
Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi’nin haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler sinek ve böceklere karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan parklarda, dere yataklarında ilaçlama çalışmaları yapan Gölbaşı Belediyesi ekipleri, halkın yaz mevsimini daha rahat bir şekilde geçirmesini hedefliyor.