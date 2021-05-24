banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı

Gölbaşı’nda ilaçlama devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi’nin haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

ADIYAMAN 24.05.2021, 16:16
Gölbaşı’nda ilaçlama devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi’nin haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler sinek ve böceklere karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan parklarda, dere yataklarında ilaçlama çalışmaları yapan Gölbaşı Belediyesi ekipleri, halkın yaz mevsimini daha rahat bir şekilde geçirmesini hedefliyor.
Yorumlar (0)
24°
açık