Gölbaşı’nda ilaçlama devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi’nin haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler sinek ve böceklere karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan parklarda, dere yataklarında ilaçlama çalışmaları yapan Gölbaşı Belediyesi ekipleri, halkın yaz mevsimini daha rahat bir şekilde geçirmesini hedefliyor.