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Gölbaşı’nda bir haftada 513 adres karantinaya alındı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs dolayısıyla son 1 haftada 513 adres karantina altına alındı.
ADIYAMAN 24.02.2022, 17:06
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs dolayısıyla son 1 haftada 513 adres karantina altına alındı.
Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgını nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Gölbaşı ilçe merkezinde son 1 haftada korona virüs test sonuçları pozitif çıkan 569 kişinin yaşadığı 513 adres için karantina kararı verildi.
Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 513 adreste 7 gün süreyle karantina kuralları uygulanacak.