Gölbaşı’nda berberler ve kuaförler denetlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında berber ve kuaförler denetlendi.

İçişleri Bakanlığı’nın ’Haftalık Tematik Denetimler Genelgesi’ kapsamında, korona virüs tedbirlerine ilişkin denetimler, ’Dinamik Denetim Modeli’ ile gerçekleştiriliyor. Tematik denetimler kapsamında ilçe merkezi ve köylerde berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri denetlendi.

Denetimlerde mesafeli oturma planı, HES kodu sorgulama, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı tek kullanımlık eşya kullanımı, mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.