banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum

Gölbaşı’nda bayram temizliği

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Kurban Bayramı öncesi cadde ve sokaklarda temizliğe başladı.

ADIYAMAN 13.07.2021, 14:24
Gölbaşı’nda bayram temizliği
banner502

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Kurban Bayramı öncesi cadde ve sokaklarda temizliğe başladı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Gölbaşı Belediyesi tüm birimleri ile bayram temizliğine başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçenin dört bir yanında çalışmalarını hızlandırarak ilçeyi bayrama hazır hale getirdi.

Şehirde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı olduklarını ifade eden yetkililer , “Gece-gündüz çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Özellikle şehrin en hareketli noktalarında görevli arkadaşlarımız yer alacaklar. Bayram boyunca da şehrimizi temiz tutmak için olanca gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner501