Gölbaşı’nda aşılama oranı yüzde 92’ye yükseldi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde aşılama oranı yüzde 92 seviyesine yükseldi.

Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında sağlık ekiplerinin çabası ile Gölbaşı ilçesinde aşılama oranı geldi. Birinci ve ikinci doz aşılanmada ilk sıralarda yer almayı başaran Gölbaşı ilçesinde, aşılama çalışmaları devam ediyor.

Yapılan aşılama çalışmaları neticesinde 30 bin nüfuslu ilçede, aşılama oranı birinci dozda yüzde 92.3, ikinci dozda da yüzde 82.5’e ulaştı.