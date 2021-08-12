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Gölbaşı’nda 53 adres karantina altına alındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 53 adres karantina altına alındı.

ADIYAMAN 12.08.2021, 12:58
Gölbaşı’nda 53 adres karantina altına alındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 53 adres karantina altına alındı.

Gölbaşı ilçe merkezinde Korona Virüs (Covıd-19) test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alındı. Alınan karar ile 53 farklı adreste toplam 127 kişi karantinaya alındı.
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