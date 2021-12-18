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Gölbaşı’nda 53 adres karantina altına alındı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 53 adres karantina altına alındı.
ADIYAMAN 18.12.2021, 11:04
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 53 adres karantina altına alındı.
Gölbaşı ilçe merkezinde Korona Virüs (Covıd19) test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alındı.
Alınan karar ile 53 farklı adreste toplam 116 kişi karantinaya alındı.