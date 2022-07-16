Gölbaşı’nda 15 Temmuz kutlandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlen15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında konuşması sonrasında Kaymakam İhsan Ayrancı ve Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından 15 Temmuz’un önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım’ın yaptığı dua sonrasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon izletilerek ve Kızıl Elma Marşı seslendirildi.

Elazığ Devlet Korusu tarafından seslendirilen Kahramanlık Türküleri sonrasında gece Sela okunmasıyla program sona erdi.