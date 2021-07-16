Gölbaşı’nda 15 Temmuz etkinliği

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 5. yıldönümü nedeniyle Gölbaşı Demokrasi Meydanında program düzenlendi. Programda 15 Temmuz 2016 tarihinde Gölbaşı ilçesinde yaşananların görseli Gölbaşı Belediyesi tarafından açılan fotoğraf sergisi gezildi. Anma programına Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, STK temsilcileri ve Gölbaşı halkı katıldı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Kaymakam Mutlu Köksal günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

Başkan Yıldırım yaptığı konuşmada, "Bugün burada 15 Temmuz gecesi hayatlarını feda eden şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi anmak ve milletimizin demokrasi mücadelesini bir kez daha saygı ve gururla hatırlamak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Binlerce yıldır yaşadığımız bu coğrafya nice savaşlar, nice darbeler, nice yıkımlar yaşadı . Her seferinde vatanımıza sahip çıkıp birliğimizi korumasını bildik. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in önderliğindeki bağımsızlık mücadelesinin, özgürlük savaşımızın son adımı olduğunu düşünmüştük. Ancak yaklaşık 100 yıl sonra barış içinde, huzurla yaşadığımız ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir anda FETÖ’nün hain saldırısına maruz kaldık. Kurtuluş Savaşı’nda Nene Hatun’u, Maraşlı Sütçü İmam’ı, İzmir’i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’i bağrından çıkaran bu aziz vatan; 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir’i, bağrından çıkarmıştır. Milletimiz, 15 Temmuz’da da bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale’de, Dumlupınar’da verdiği cevabın aynısıyla cevap vermiştir” dedi.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal ise konuşmasında, "15 Temmuz 2016 gecesi, demokrasiye, milli iradeye, vatana ve millete karşı yapılan hain askeri kalkışma girişiminin 5. yıldönümüne erişmiş bulunmaktayız. Milletimizin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, Ülkemizi içte ve dışta bağımsızlığına, vatanımızın huzur ve refahına göz dikenlerin 15 Temmuz gecesinde yapmaya çalıştığı bu hain kalkışmayı, sokaklara dökülen genç yaşlı, kadın erkek, Türk milletinden milyonların bastırdığı bir destandır. Bu hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın Liderliği, Aziz Milletimizin feraseti ve inancıyla bozguna uğratılmış, Milletimizin bu mücadelesi de yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu güzel ülke artık 15 Temmuz 2016 öncesinden çok daha güçlüdür. Şehitlerimizin kanıyla sahip çıktığı bu Vatana sahip çıkmak ve onu yüceltmek hepimizin ve gelecek nesillerimizin boynunun borcudur. Yok oluştan varoluşa, karanlıktan aydınlığa dönüşün sembolü olan 15 Temmuz gecesi, Vatan, Millet ve Demokrasi uğruna hayatını kaybeden şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tanklara karşı dimdik duran, ölüme meydan okuyan gazilerimizi de en kalbi duygularımla selamlıyor, acılarını paylaşıyorum” dedi.

Konuşmalardan sonra Sela ve Kuranı Kerim okundu. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz belgeseli izlendi.