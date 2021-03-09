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Gölbaşı’nda 1 mezra karantina altına alındı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir mezra korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
ADIYAMAN 09.03.2021, 09:57
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir mezra korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gölbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Haydarlı köyüne bağlı Cerrahobası Mezrasında korona virüs (Covıd-19) vakalarında ki artış nedeniyle karantina kararı aldı.Kurul, Cerrahobası Mezrasının 10 gün boyunca karantina altına alınmasına karar verdi. Karar doğrultusunda, jandarma ekiplerince köyün dışında önlem alınarak giriş ve çıkışlar yasaklandı.