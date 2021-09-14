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Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamlığı görevine atanan İhsan Ayrancı görevine başladı.

ADIYAMAN 14.09.2021, 14:35
Gölbaşı Kaymakamı Ayrancı göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamlığı görevine atanan İhsan Ayrancı görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gölbaşı Kaymakamlığı görevine atanan İhsan Ayrancı kamu kurum ve kuruluş amirleri tarafından hükumet konağı önünde karşılandı. Kaymakam Ayrancı, karşılamanın ardından makamına geçerek ilçedeki görevine başladı.

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