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Gölbaşı ilçesine 4 uzman doktor kadrosu açıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne dört farklı branşta uzman doktor kadrosu açıldı.

ADIYAMAN 24.06.2021, 15:34
Gölbaşı ilçesine 4 uzman doktor kadrosu açıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne dört farklı branşta uzman doktor kadrosu açıldı.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, yapılan girişimler sayesinde İlçe Devlet Hastanesi’nde dört farklı branşta uzman doktor kadrosunun açıldığını vurguladı.

Uzman doktor kadrosunda emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Toydaş, “99. dönem devlet hizmet yükümlüğü kurasında ilçemiz devlet hastanesine kadın doğum, üroloji, anestezi ve ortopedi branşlarında uzman doktor kadrosu tahsis edilmiştir. Gölbaşı ilçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
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