Gölbaşı ilçesindeki parklara oyun grupları kuruluyor
ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI BELEDİYESİ İLÇEDE BULUNAN PARKLARA YENİ OYUN GRUPLARI İLE OTURMA BANKLARI KURMAYA DEVAM EDİYOR.
Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ilçede bulunan parklara yeni oyun grupları ile oturma bankları kurmaya devam ediyor.
Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi Şehit Mikdat Sümer parkında bulunan ve çocukların gönül rahatlığıyla oynayabileceği yeni oyun grubu ile ailelerin vakit geçirebileceği oturma alanları kurdurularak hizmete sunuldu. Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Bu bölgedeki çocukların diğer parklarda bulunan oyun aletlerinden uzak kalmalarından dolayı ya aileleri onları göndermeye tereddüt ediyor, yada çocuklar ailelerinden gizli gidiyordu. Halkın ihtiyacı, ilçemizin güzelliği ve düzeni için elimizden gelenin fazlasını imkanlarımız dahilinde yapmaya çalışıyoruz. Çocukları sevindirmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.
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