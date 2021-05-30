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Gölbaşı ilçesinde yeşil alan bakımları devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yeşil alanlarda bakım çalışmaları devam ediyor.

ADIYAMAN 30.05.2021, 14:50
Gölbaşı ilçesinde yeşil alan bakımları devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yeşil alanlarda bakım çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan parklarda ve bahçelerde bulunan yeşil alanlarda çim biçme çalışmaları gerçekleştirilirken, aynı zamanda cadde ve sokak kenarlarında bulunan kurumuş otlar da temizleniyor.

Çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Gölbaşı Belediyesi ekipleri, daha güzel bir ilçe için iş başında olduklarını vurguladı.
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