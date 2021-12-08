Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ‘Uyuşturucuyla mücadele’ konulu tiyatro oyunu oynandı.

Madde bağımlılığına karşı halkı bilinçlendirmeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde lise çağındaki öğrencilere yönelik, ‘Uyuşturucuyla mücadele’ konulu tiyatro oyunu gösterisi gerçekleştirildi. Tiyatro oyununa ilçede bulunan liseli öğrenciler büyük bir ilgiyle katılım gösterdi. Belediye Konferans Salonunda farklı günlerde 9 seans olarak gösterilen tiyatro oyununa Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı’da katılmayı ihmal etmedi. Tiyatro oyununda uyuşturucuyla mücadele konuları ve uyuşturucunun zararları ele alındı.